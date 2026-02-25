Évocation des camps de concentration Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Évocation des camps de concentration

Une évocation des camps de concentration. A l’aide d’archives, Jean-Claude Chevalier a documenté le parcours de son père, déporté politique pour avoir refusé le STO. Du Fort de Romainville aux camps de Mauthausen, Buchenwald et Neuengamme, il retrace et partage cette histoire. En marge de rencontres avec les scolaires, Jean-Claude Chevalier sera présent ponctuellement pour guider les visiteurs.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche aux heures d’ouverture (lundi 10h-12h, mardi & vendredi 15h-19h, mercredi 9h-12h/14h-17h et samedi 9h-12h/14h-16h). .

