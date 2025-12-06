Evocation du moment de littérature Né quand ce siècle avait quatre ans Ault

Evocation du moment de littérature Né quand ce siècle avait quatre ans

17 Avenue General Leclerc Ault Somme

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Ancien enseignant et pédagogue, Michel Debray est tout à la fois un poète, un auteur, un peintre, un orateur, un tribun, un militant … un artiste entier, complet, total mais aussi un homme d’une extraordinaire sensibilité, un amoureux pluriel, un amoureux de la vie, des mots, des corps, des couleurs, des causes, des gens… C’est à la bibliothèque qu’il a choisi d’évoquer Victor Hugo, Hugo, Chef de file des romantiques, Hugo dont on sait les liens fugaces mais éternels avec Ault, Hugo … Michel Debray vient faire ce qu’il a toujours fait et aimé faire dans sa sphère professionnelle et au fond, à chaque occasion, partager ce qu’il aime avec qui veut bien l’écouter et surtout l’entendre.

Vous entendrez au cours de cet événement des textes lus, morceaux choisis d’une œuvre gigantesque, pour découvrir ou redécouvrir l’un des plus illustres écrivains du 19e.

+33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr

Free

A former teacher and pedagogue, Michel Debray is at once a poet, an author, a painter, an orator, a tribune, an activist? a whole, complete, total artist, but also a man of extraordinary sensitivity, a plural lover, a lover of life, words, bodies, colors, causes, people? It was at the library that he chose to evoke Victor Hugo, Hugo, leader of the Romantics, Hugo whose ties fleeting but eternal with Ault are well known, Hugo? Michel Debray comes to do what he has always done and loved to do in his professional sphere, and basically, at every opportunity, to share what he loves with whoever will listen and, above all, hear him.

During this event, you will hear texts read, selected pieces from a gigantic body of work, to discover or rediscover one of the most illustrious writers of the 19th century.

