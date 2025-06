Evocation du Tour de France 1950 1970 Chinon 28 juin 2025 14:00

Exposition d’objets du Tour de France des années 1950 aux années 1970 au Musée Le Carroi.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05

English :

Exhibition of Tour de France objects from the 1950s to the 1970s at Musée Le Carroi.

German :

Ausstellung von Objekten der Tour de France von den 1950er bis zu den 1970er Jahren im Museum Le Carroi.

Italiano :

Mostra di oggetti del Tour de France dagli anni ’50 agli anni ’70 al Musée Le Carroi.

Espanol :

Exposición de objetos del Tour de Francia de los años 1950 a 1970 en el museo Le Carroi.

