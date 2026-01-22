Évocation historique au bois des Caures

Beaumont-en-Verdunois Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 05:45:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le Mémorial de Verdun Champ de bataille et Connaissance de la Meuse proposent une évocation historique sur le champ de bataille de Verdun à l’occasion des 110 ans du déclenchement de la bataille le 21 février.

Parcours de 5 km à pied en forêt.

A partir de 10 ans, réservé aux marcheurs confirmés.

Accès au site uniquement par navette au départ de Verdun et de Damvillers.

1er départ rendez-vous à 5h45 sur l’un des 2 parkings (Verdun ou Damvillers), retour vers 10h.

2e départ rendez-vous à 7h45, retour vers 12h.

Réservation obligatoire.Adultes

5 .

Beaumont-en-Verdunois 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 88 19 16 info@memorial-verdun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mémorial de Verdun Champ de bataille and Connaissance de la Meuse are offering a historical evocation of the Verdun battlefield to mark the 110th anniversary of the outbreak of the battle on February 21.

A 5 km walk in the forest.

Ages 10 and over, for experienced walkers only.

Access to the site only by shuttle bus from Verdun and Damvillers.

1st departure: meet at 5.45am at one of the 2 parking lots (Verdun or Damvillers), return around 10am.

2nd departure: meet at 7.45am, return around 12pm.

Reservations required.

L’événement Évocation historique au bois des Caures Beaumont-en-Verdunois a été mis à jour le 2026-01-22 par OT GRAND VERDUN