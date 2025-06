Évocation historique Citadelle souterraine Verdun 28 juin 2025 15:00

Connaissance de la Meuse vous propose 5 minis spectacles devant la Citadelle souterraine de Verdun

L’Armistice

Le retour des réfugiés

Le Choix du Soldat Inconnu

Les visiteurs/pèlerins

Environ 40 figurants seront présents pour interpréter ces différents tableaux.Tout public

Citadelle souterraine Avenue du Soldat Inconnu

Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 84 84 42

English :

Connaissance de la Meuse offers 5 mini-shows in front of Verdun’s underground Citadel:

The Armistice

The return of the refugees

The Choice of the Unknown Soldier

The visitors/pilgrims

Around 40 extras will be on hand to interpret the various scenes.

German :

Connaissance de la Meuse bietet Ihnen 5 Minishows vor der unterirdischen Zitadelle von Verdun an:

Der Waffenstillstand

Die Rückkehr der Flüchtlinge

Die Wahl des unbekannten Soldaten

Die Besucher/Pilger

Etwa 40 Statisten werden anwesend sein, um diese verschiedenen Bilder zu interpretieren.

Italiano :

Connaissance de la Meuse offre 5 mini-spettacoli davanti alla Cittadella sotterranea di Verdun:

L’armistizio

Il ritorno dei rifugiati

La scelta del Milite Ignoto

I visitatori/pellegrini

Circa 40 comparse saranno a disposizione per interpretare queste diverse scene.

Espanol :

Connaissance de la Meuse ofrece 5 miniespectáculos frente a la Ciudadela subterránea de Verdún:

El Armisticio

El regreso de los refugiados

La elección del soldado desconocido

Los visitantes/peregrinos

Alrededor de 40 figurantes interpretarán las diferentes escenas.

