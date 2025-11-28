EVOLOVE OHM TOWN Nantes

EVOLOVE OHM TOWN Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 22:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

Evolove est un collectif et label fondé il y a 4 ans, à l’initiative d’un festival éponyme, et organisant des soirées à Paris, Nantes, et Londres dans le but de promouvoir des artistes locaux et partager la passion du collectif pour la musique électronique. Leur palette musicale est large, allant d’une house chaleureuse et festive jusqu’à une techno onirique, sans limite de genre.FacebookInstagramSoundloud

OHM TOWN Nantes 44100