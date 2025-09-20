Évolution des bâtiments et espaces publics Tulettiens Salle des fêtes Tulette

Évolution des bâtiments et espaces publics Tulettiens

Salle des fêtes 137 route de Bouchet Tulette

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Exposition sur l’évolution des espaces et bâtiments publics.

Focus sur les principales réalisations depuis 200 ans le Cours, les fontaines et lavoirs, la Mairie, les Écoles, la piscine, les stades et les parcs, la poste et la caserne des pompiers.

+33 4 75 98 32 02 mairie@tulette.fr

English :

Exhibition on the evolution of public spaces and buildings.

Focus on the main achievements over the past 200 years: the Cours, fountains and washhouses, the town hall, schools, swimming pool, stadiums and parks, post office and fire station.

German :

Ausstellung über die Entwicklung der öffentlichen Räume und Gebäude.

Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Errungenschaften der letzten 200 Jahre: der Cours, die Brunnen und Waschhäuser, das Rathaus, die Schulen, das Schwimmbad, die Stadien und Parks, die Post und die Feuerwache.

Italiano :

Mostra sull’evoluzione degli spazi e degli edifici pubblici.

In primo piano le principali realizzazioni degli ultimi 200 anni: il Cours, le fontane e i lavatoi, il Municipio, le scuole, la piscina, gli stadi e i parchi, l’ufficio postale e la stazione dei pompieri.

Espanol :

Exposición sobre la evolución de los espacios y edificios públicos.

Centrada en las principales realizaciones de los últimos 200 años: el Cours, las fuentes y lavaderos, el Ayuntamiento, las escuelas, la piscina, los estadios y parques, Correos y el parque de bomberos.

