Évolution historique des associations africaines en Loire-Atlantique Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 15:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Rencontre pour échanger autour de l’histoire, du rôle et de l’impact des associations africaines en Loire-Atlantique.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 0751610240