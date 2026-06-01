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Évrecy s’Enflamme Évrecy

Évrecy s’Enflamme Évrecy samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rue du Stade

Ville : 14210 Évrecy

Département : Calvados

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Évrecy

Évrecy s’Enflamme

Rue du Stade Évrecy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Repas champêtre en plein air samedi 20 juin dès 19h
Repas champêtre en plein air et allumage des feux de la Saint-Jean samedi 20 juin dès 19h Stade Évrecy   .

Rue du Stade Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 29 33 33 

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English : Évrecy s’Enflamme

Open-air country-style meal Saturday 20 June from 7pm

L’événement Évrecy s’Enflamme Évrecy a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme