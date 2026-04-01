EVS Atelier chant Espace de Vie Sociale Guzientzat Uhart-Cize
EVS Atelier chant Espace de Vie Sociale Guzientzat Uhart-Cize vendredi 17 avril 2026.
Uhart-Cize
EVS Atelier chant
Espace de Vie Sociale Guzientzat 10 route d’Ecole Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Atelier chant à l’Espace de Vie Sociale Guzientzat ! Pour plus de renseignements, les contacter. .
Espace de Vie Sociale Guzientzat 10 route d’Ecole Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 18 44 90 famillesruralesguzientzat@gmail.com
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English : EVS Atelier chant
L’événement EVS Atelier chant Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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