Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats Espace de Vie Sociale Guzientzat Uhart-Cize

EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats Espace de Vie Sociale Guzientzat Uhart-Cize

EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats Espace de Vie Sociale Guzientzat Uhart-Cize mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Espace de Vie Sociale Guzientzat

Adresse : 10 route d'Ecole

Ville : 64220 Uhart-Cize

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Uhart-Cize

EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats

Espace de Vie Sociale Guzientzat 10 route d’Ecole Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Atelier parents-enfants à l’Espace de Vie Sociale Guzientzat !
Au programme fabrication de chocolat en famille !
Sur inscription obligatoire   .

Espace de Vie Sociale Guzientzat 10 route d’Ecole Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 18 44 90  famillesruralesguzientzat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats

L’événement EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Uhart-Cize (Pyrénées-Atlantiques)