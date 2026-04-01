EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats Espace de Vie Sociale Guzientzat Uhart-Cize

Uhart-Cize

EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats

Espace de Vie Sociale Guzientzat 10 route d’Ecole Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier parents-enfants à l’Espace de Vie Sociale Guzientzat !

Au programme fabrication de chocolat en famille !

Sur inscription obligatoire .

Espace de Vie Sociale Guzientzat 10 route d’Ecole Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 18 44 90 famillesruralesguzientzat@gmail.com

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English : EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats

L’événement EVS Atelier parents-enfants Fabrique tes chocolats Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque