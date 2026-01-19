Evyle TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Léa?se sent souvent triste, un peu décalée, incomprise. Entre trauma et angoisses, une solitude tenace l’accompagne. Sauf lorsqu’elle fait de la musique. Là, tout change. Elle se sent connectée à elle-même et aux autres. De cette profonde mélancolie naît le projet EVYLE : la tristesse devient force, l’intime devient universel. Un projet pop aux influences variées.Sur scène, EVYLE oscille entre sensualité et fragilité, passant du piano aux mouvements de danse, livrant un concert où l’émotion est reine. Une proposition sincère et habitée, pour un public en quête d’authenticité, et prêt à voir une femme s’accepter pleinement.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



