Ewunia en concert Hôtel de ville La Destrousse

Ewunia en concert Hôtel de ville La Destrousse vendredi 12 septembre 2025.

Ewunia en concert

Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 19h. Hôtel de ville 28 avenue de Solobie La Destrousse Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : Vendredi 2025-09-12 19:00:00

2025-09-12

Ewunia, une chanteuse et compositrice d’origine polonaise.

Connue pour sa voix envoûtante et son style musical qui fusionnent chanson, jazz et influences traditionnelles, elle apporte une touche artistique unique à notre scène locale.

Ses textes touchants abordent des thèmes comme l’amour et l’identité, résonnant profondément avec le public.

Accompagnée par le pianiste virtuose Yves Dupuis au travers de ses interprétations, Ewunia touche les cœurs.

Préparez-vous à vivre un moment mémorable lors de cet événement .

Hôtel de ville 28 avenue de Solobie La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 49 40 culture@ladestrousse.fr

English :

Ewunia, a Polish-born singer-songwriter.

German :

Ewunia, eine Sängerin und Songschreiberin polnischer Herkunft.

Italiano :

Ewunia, cantautrice di origine polacca.

Espanol :

Ewunia, cantautora de origen polaco.

L’événement Ewunia en concert La Destrousse a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile