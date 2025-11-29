ZEPHYR – LE 13EME ART Paris

ZEPHYR – LE 13EME ART Paris samedi 29 novembre 2025.

ZEPHYR Début : 2026-02-28 à 16:00. Tarif : – euros.

Après le triomphe de PIXEL de 2021 à 2025 et de ZÉPHYR en juin 2024 au 13e Art, Mourad Merzouki nous revient pour une série exceptionnelle d’un spectacle époustouflant créé à l’occasion de la mythique course du Vendée Globe. Dans une scénographie à couper le souffle, Mourad Merzouki embarque ses danseuses et danseurs vers un océan d’imaginaires.Entouré de ses fidèles collaborateurs à la musique, à la lumière et un décor mouvant, le chorégraphe sculpte le vent pour exalter la danse dans un jeu avec les forces indomptables de la nature.À l’épreuve des souffles, tempêtes et marées, les corps de ses 10 danseuses et danseurs virtuoses transcendent le mouvement pour donner forme à l’invisible et vie à la matière dans une aventure collective entre Orient et Occident, où souffle un doux vent de légèreté : le Zéphyr.

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75