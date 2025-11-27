EX UTERO – LA SCENE LIBRE Paris

EX UTERO Début : 2026-01-16 à 19:00. Tarif : – euros.

EX UTEROUne femme naît-elle que si elle devient mère ? La vie, parfois, t’oblige à n’être que toi…Un “voyage en mère” qui nous fait chavirer et dans lequel Sabrina Nanni jongle avec nos émotions pendant une heure pleine de vie, d’espoir et d’authenticité.Le spectacle dans les médias : On est touchés et, en même temps, on rit beaucoup. Courez voir Ex Utero ! CULTUREBOX Une comédie engagée et teintée d’humour avec un message bouleversant, fort et intense LE PROGRES Une décapante balade dans la vie d’une femme et une belle histoire de résilience. MIDI LIBRE Une mise en scène minimaliste et puissante accentue la force narrative et émotionnelle du spectacle. FRANCE BLEU – ICI On ne s’ennuie pas une seconde grâce à l’enchainement des situations et la comédienne réussit à ne pas tomber dans le pathos en évoquant un sujet sensible. C’est drôle, c’est triste et ça fait réfléchir surtout. FEMME ACTUELLEEquipe artistiqueAvec Sabrina NANNITexte de Sophie BrugeilleCollaboration artistique à la mise en scène : Sally MicaleffCréation lumières de Martin DeldonProduit par Talent PlusDates du 19 novembre au 14 décembre à la Scène LibreTeaserTeaser réalisé par Philippe Chekroun (Dé-Si-Belles.21 Productions)Attention : Nos spectacles commencent à l’heure indiquée sur votre réservation. Nous vous informons que 5 minutes avant le début du spectacle, votre placement en salle n’est plus garanti. Au-delà, vous serez placé de façon à ne pas gêner la représentation en cours.Compte-tenu de la circulation et de la grande difficulté à se garer dans ce quartier de Paris, il est fortement déconseillé de venir en voiture.Nous vous conseillons les transports en commun, le métro se trouvant à moins de 100m de l’entrée du théâtre. Les enfants peuvent assister aux spectacles à partir de 4 ans. Vous devez leur réserver un billet de spectacle quelque soit leur âge.Certains spectacles n’étant pas adaptés aux jeunes enfants, nous vous conseillons de prendre connaissance du contenu et de la durée du spectacle avant de réserver. Nos équipes sont également à votre disposition pour vous donner plus de précisions.

LA SCENE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75