Ex-Voto de Notre-Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch
Ex-Voto de Notre-Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch dimanche 22 mars 2026.
Ex-Voto de Notre-Dame du Château
Dimanche 22 mars 2026.
A 16h. Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Ex-Voto de Notre-Dame du Château
Visite commentée par Anne Marie Nerguisian, auteur du livre Ex-Voto de Notre-Dame du Château à Allauch, reflets d’un terroir .
Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ex-Voto de Notre-Dame du Château (Our Lady of the Castle’s ex-voto)
L’événement Ex-Voto de Notre-Dame du Château Allauch a été mis à jour le 2026-03-12 par Maison du Tourisme d’Allauch