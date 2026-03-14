Ex-Voto de Notre-Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Allauch

Ex-Voto de Notre-Dame du Château

Dimanche 22 mars 2026.

A 16h. Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Ex-Voto de Notre-Dame du Château

Visite commentée par Anne Marie Nerguisian, auteur du livre Ex-Voto de Notre-Dame du Château à Allauch, reflets d’un terroir .

Chapelle Notre Dame du Château, montée Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Ex-Voto de Notre-Dame du Château (Our Lady of the Castle’s ex-voto)

L’événement Ex-Voto de Notre-Dame du Château Allauch a été mis à jour le 2026-03-12 par Maison du Tourisme d’Allauch