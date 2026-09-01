Ex Voto – Petite Poissone La Piscine Brest
samedi 19 septembre 2026 · La Piscine · Brest
Informations pratiques
Brest
Ex Voto – Petite Poissone
La Piscine 170 Rue Jean Jaurès Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Comment transformer le plomb en or ? En faisant une expo sur ses exs. Il fallait bien que tout ça lui serve à quelque chose. Depuis une quinzaine d’années, Petite Poissone colle des textes dans les villes qu’elle traverse. On y retrouve ses états d’âme, ses pensées plus ou moins prodondes sous forme de slogans courts emprunts de mélancolie, d’ironie et parfois aussi d’amour transi ou de féminisme extrêmement extrémiste.
Dans le souci permanent de ne pas faire ce qu’on attend d’elle, elle a imaginé une exposition avec des textes longs et des visuels flous. On y retrouve néanmoins ses deux sujets de prédilection : l’amour et la lose. .
La Piscine 170 Rue Jean Jaurès Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Ex Voto – Petite Poissone Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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