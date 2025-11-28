EXCELLENTO CHEZ MAURICE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 22:30 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

Le quatuor puise ses inspirations de part et d’autre de la Manche et de l’Atlantique, usant de leur curiosité pour fabriquer leur rock sauvage et bariolé.Situé quelque part entre cartoon et polar, ils sauront vous embarquer par leur théâtralité fougueuse et leurs chansons à l’écriture singulière.Une promesse de concert étonnant, remuant et convivial !Excellento, c’est comme déguster un cornet dont les frites ne tiédiront pas.InstagramYoutube

CHEZ MAURICE Nantes 44000