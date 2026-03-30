Excited cabaret

Salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Après-midi cabaret, plumes, strass et paillettes avec des chants et danses.

Tarif 25€ adulte 10€ enfant

Rens 06 22 71 32 07 ou 06 14 73 67 83 .

Salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Excited cabaret

L’événement Excited cabaret Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Pays Dunois