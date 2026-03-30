Excited cabaret Saint-Sébastien

Excited cabaret Salle socio culturelle Saint-Sébastien 2026-04-12

Excited cabaret Saint-Sébastien dimanche 12 avril 2026.

Excited cabaret

Salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Après-midi cabaret, plumes, strass et paillettes avec des chants et danses.
Tarif 25€ adulte 10€ enfant
Rens 06 22 71 32 07 ou 06 14 73 67 83   .

Salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83 

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English : Excited cabaret

L’événement Excited cabaret Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Pays Dunois

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