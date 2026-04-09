Exclusif : Visite guidée + concert Centre tchèque de Paris Paris

Profitez d’une soirée inédite : l’entrée à la visite gratuite avec votre billet pour le concert !

Dans le cadre du programme accompagnant l’exposition Pixels et poétique, nous organisons, en parallèle au concert du Zemlinsky Quartet, une visite guidée de l’exposition. Venez passer un moment riche en culture !

Zemlinsky Quartet

Fondé en 1994 en tant que groupe étudiant, le Quatuor Zemlinsky est devenu un représentant très apprécié de la tradition tchèque des quatuors à cordes. Il a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux et participé à plusieurs masterclass. Parmi les récentes prestations importantes du Quatuor Zemlinsky, citons le Wigmore Hall de Londres, la Cité de la Musique à Paris, la Bibliothèque du Congrès…

Pixels et poétique : Sudek, Funke et l’impact des nouvelles technologies sur la photographie

Pixels et poétique connecte la pratique photographique analogique de l’entre-deux-guerres à l’esthétique visuelle de l’ère numérique. Les visiteurs profiteront de cette opportunité unique pour tenter de comparer et de comprendre deux siècles d’évolution de l’image : des traces tangibles de la lumière jusqu’aux représentations synthétiques générées par l’intelligence artificielle.

Nous vous attendons nombreux !

Nous vous offrons une opportunité exclusive : l’entrée à la visite gratuite avec votre billet pour le concert du Zemlinsky Quartet !

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 22h00

payant

Visite guidée gratuite pour l’achat d’une place pour le concert.

Plein tarif : 15€

Tarif réduit : 10€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:00:00+02:00_2026-04-16T22:00:00+02:00

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://paris.czechcentres.cz/fr/ +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CzechCentreParis/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Centre tchèque de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

