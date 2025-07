Excursion à Arles Départ Parking Savine Gardanne

Excursion à Arles Départ Parking Savine Gardanne samedi 6 septembre 2025.

Samedi 6 septembre 2025 de 8h à 18h.

Départ du parking Savine à 8h

Départ Parking Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-06 08:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

L’office de tourisme de Gardanne vous propose de plonger au cœur de l’Histoire dans l’une des plus belles cités antiques de France ARLES.Familles

Entre vestiges romains, patrimoine exceptionnel et paysages chargés de mystère, cette journée guidée est une invitation à la découverte d’un territoire classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Au programme

Le matin, accompagnés d’un guide conférencier passionné, nous entamerons notre exploration par une visite des cryptoportiques d’Arles. Ces galeries souterraines, mystérieuses et fascinantes, témoignent de la puissance de la cité romaine. Encore peu connus du grand public, les cryptoportiques formaient la base du forum antique, véritable cœur administratif et commercial d’Arles sous l’Empire romain. Cette immersion dans les entrailles de la ville dévoilera un pan méconnu mais essentiel de son histoire.

À midi, nous ferons une pause déjeuner au restaurant avant de reprendre notre après-midi.

Avec notre guide nous rejoindrons l’un des joyaux architecturaux de la région l’abbaye de Montmajour. Nichée sur un promontoire rocheux, cette abbaye bénédictine fondée au Xe siècle domine la plaine arlésienne et offre un panorama spectaculaire. Cette visite vous plongera dans près de mille ans d’histoire.



Départ du parking Savine à Gardanne à 08h00 / Retour vers 18h00

Difficulté de marche *** (difficile)

Baskets ou chaussures confortables fortement conseillées



Inscriptions à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou

en ligne sur notre site internet www.tourisme-gardanne.fr (rubrique Billetterie) .

Départ Parking Savine Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr

English :

The Gardanne tourist office invites you to plunge into the heart of history in one of France’s most beautiful ancient cities: ARLES.

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Gardanne bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer der schönsten antiken Städte Frankreichs, ARLES, in die Geschichte einzutauchen.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Gardanne vi invita a immergervi nel cuore della storia in una delle più belle città antiche della Francia: ARLES.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Gardanne le invita a sumergirse en el corazón de la historia en una de las ciudades antiguas más bellas de Francia: ARLES.

