Excursion à Luxembourg Ville rue Basse Freyming-Merlebach

L’association Sur les traces de… vous emmène à Luxembourg ville. Départ à 9h15 du parking de la Piscine à Forbach et à 9h30 du parking du cinéma CGR à Freyming-Merlebach. Retour aux environs de 20h.

Programme de la journée Les Casemates du Rocher du Bock Ces galeries souterraines (du 17e siècle) constituent un système de défense naturel grâce aux falaises du Bock. Découvrez la passionnante histoire des casemates et profitez de vues magnifiques. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO (visite guidée de 45 mn avec de nombreuses marches).

Déjeuner à la Brasserie du Cercle cordon bleu de volaille, sauce champignons et frites, tarte aux pommes chantilly.

Après-midi Le Grund avec ses panoramas, ce quartier pittoresque est un des plus anciens de la ville. Ce joyau plein de charme est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.(visite guidée de 3 h environ avec des montées et descentes).

Prix 78 € membres 83 € non-membres (au lieu de 88 € et 93 €) Le prix comprend le transport en autocar, les visites et le déjeuner (sans les boissons).

Sur réservation avant le dimanche 1er mars. Attention, cette journée nécessite d’avoir une bonne aptidude à la marche et de porter des chaussures adaptées.Adultes

The association Sur les traces de… takes you to Luxembourg City. Departure: at 9.15 am from the Piscine parking lot in Forbach and at 9.30 am from the CGR cinema parking lot in Freyming-Merlebach. Return: around 8pm.

Day program: Les Casemates du Rocher du Bock: These underground galleries (dating from the 17th century) form a natural defense system thanks to the Bock cliffs. Discover the fascinating history of the casemates and enjoy magnificent views. They are a UNESCO World Heritage Site (45-minute guided tour with many steps).

Lunch at Brasserie du Cercle: chicken cordon bleu with mushroom sauce and French fries, apple pie with whipped cream.

Afternoon Le Grund: with its panoramic views, this picturesque district is one of the city’s oldest. This charming gem is a UNESCO World Heritage Site (guided tour lasting approx. 3 hrs, with ascents and descents).

Price: 78? members 83? non-members (instead of 88? and 93?) Price includes coach transport, visits and lunch (excluding drinks).

Reservations required by Sunday, March 1. Please note that this day requires good walking ability and suitable footwear.

