Excursion à Sainte Croix du Mont Verdelais Bouglon

Excursion à Sainte Croix du Mont Verdelais

Amicalement Vôtre Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Vers Agen Langon, Ste Croix du Mont, visite guidée de ce joli village perché sur un escarpement rocheux, face à la plaine alluvionnaire de la Garonne et des vignobles du Sauternais. Visite insolite de ses falaises d’huîtres fossilisées, une curiosité géologique qui date d’il y a (à la louche !) 22 million d’années. Déjeuner.

Visite du village du Verdelais renommée depuis le XIIème pour ses pèlerinages sur les Chemins de Compostelle ainsi que pour son patrimoine culturel. Son imposant clocher, sa basilique sur la jolie place bordée de platanes, la tombe du célèbre peintre Toulouse-Lautrec. Retour. .

Amicalement Vôtre Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 81 25 20

English : Excursion à Sainte Croix du Mont Verdelais

German : Excursion à Sainte Croix du Mont Verdelais

Italiano :

Espanol : Excursion à Sainte Croix du Mont Verdelais

