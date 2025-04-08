Excursion à Turin en car Villarembert
Excursion à Turin en car Villarembert mercredi 17 décembre 2025.
Excursion à Turin en car
Villarembert Savoie
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-17 06:50:00
fin : 2025-04-08 19:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Découverte libre de la capitale du Piémont, rendue célèbre par les Jeux Olympiques d’hiver de 2006.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
.
Villarembert 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 04 04 info@le-corbier.com
English : Coach trip to Turin
Free time to explore the capital of Piedmont, made famous by the 2006 Winter Olympics.
Valid identity card or passport required.
German :
Freie Erkundung der Hauptstadt des Piemonts, die durch die Olympischen Winterspiele 2006 berühmt geworden ist.
Gültiger Personalausweis oder Reisepass.
Italiano :
Tempo libero per esplorare il capoluogo piemontese, reso famoso dalle Olimpiadi invernali del 2006.
È richiesta una carta d’identità valida o un passaporto.
Espanol :
Tiempo libre para explorar la capital del Piamonte, famosa por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006.
Se requiere documento de identidad o pasaporte en vigor.
L’événement Excursion à Turin en car Villarembert a été mis à jour le 2025-11-18 par Corbier Tourisme