Excursion Art Urbain Mers-les-Bains

Mers-les-Bains

15 juillet 2025 16:30:00

Partez à la découverte de Mers-les-Bains à travers les yeux des enfants !

Guidés par l’architecte Emmanuelle Robin Ancel qui a animé leurs ateliers scolaires, explorez la ville autrement entre rêve, mémoire et architecture. Une excursion inédite où petits et grands redécouvrent ensemble la révolution urbaine et architecturale de Mers, inspirée par l’imaginaire des plus jeunes.

Durée 1h, tarif 1 personne 8 €, famille 3 personnes 20 € / Réservation obligatoire

RDV devant l’Office de Tourisme / ARCHIES Emmanuelle Robin Ancel

06 67 51 91 92 / contact@archies.fr / https://www.archies.fr/ 20 .

80350 Somme Hauts-de-France +33 6 67 51 91 92

