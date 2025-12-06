Excursion artistique Office de Tourisme intercommunal Salles Salles
Excursion artistique
2025-12-06
Rendez-vous le 6 décembre à 14h à l’Office de Tourisme intercommunal à Salles, pour une après-midi artistique proposée par Anne-Sophie Jean, médiatrice. Découvrez les œuvres n°14 Trois sans nom de Sébastien Vonier et n°18 Couleurs de Philippe Fangeaux lors d’une visite qui vous aménera de Salles à Le Barp, en compagnie d’une médiatrice.
Gratuit sur réservation au 06.66.94.96.34 ou jean.annesophie@gmail.com .
Office de Tourisme intercommunal Salles 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 94 96 34 jean.annesophie@gmail.com
