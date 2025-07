Excursion ‘Au Fil de l’Eau’ à Eygalières Eygalières

Excursion ‘Au Fil de l’Eau’ à Eygalières

Du 01/08 au 31/08/2025 le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche et jours fériés de 9h à 12h.

Visite guidée le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche et jours fériés de 9h à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-08-01

fin : 2025-08-31

Anaïs, guide locale, vous accompagne tous les matins du mois d’août (sauf samedi) pour une balade au fil de l’eau dans la campagne d’Eygalières !Familles

En piste depuis le cœur du village, en suivant le fil de l’eau, sur un itinéraire complet et contrasté qui rejoint la garrigue aromatique…

Anaïs, guide-conférencière et eygaliéroise vous fera découvrir le Vieux Village, les oliveraies, le Canal des Alpines, le lavoir ancien, le sentier des Silex et la grotte de la Baumo Sourno. Une vue panoramique sur les crêtes des Alpilles clôturera cette superbe sortie.



Tous les matins du mois d’août sauf le samedi de 9h à 12h

Lieu de rendez-vous parking des Écoles, avenue Léon Blum

Durée 3 h

Distance environ 4km

Niveau facile puis moyen

Public tout public (sans problème de genoux), enfants à partir de 6 ans, animaux acceptés en laisse

Matériel requis chaussures adaptées de type baskets ou chaussures de marche, 1,5 L d’eau par personne, 1 chapeau, 1 sac à dos pour libérer les mains, des bâtons de marche (non obligatoires)



En raison de la réglementation d’accès aux massifs, le parcours est susceptible d’être modifié les jours où la circulation dans le massif des Alpilles est interdite.



Réservation obligatoire auprès d’Anaïs ou du Bureau d’Information Touristique d’Eygalières.

Il est possible de s’inscrire jusque J-1 / 17h30, heure de fermeture du Bureau.

Départ de la visite à partir de 5 personnes inscrites. .

Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 03

English :

Anaïs, a local guide, will be with you every morning in August (except Saturdays) for a walk along the water in the Eygalières countryside!

German :

Anaïs, eine örtliche Fremdenführerin, begleitet Sie im August jeden Morgen (außer samstags) auf einem Spaziergang entlang des Wassers durch die Landschaft von Eygalières!

Italiano :

Anaïs, una guida locale, vi accompagnerà tutte le mattine di agosto (tranne il sabato) per una passeggiata lungo l’acqua nella campagna di Eygalières!

Espanol :

Anaïs, una guía local, le acompañará todas las mañanas de agosto (excepto los sábados) para dar un paseo junto al agua por la campiña de Eygalières

