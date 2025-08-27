Excursion Auxonne et château de Talmay parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Auxonne et château de Talmay
parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

27 août 2025, 8h45

Départ parking du cimetière 8h45

Visite guidée d’Auxonne Située aux confins de la Bourgogne et de la Franche-Comté, ancienne ville frontière, sentinelle du Val de Saône, Auxonne conserve de nombreux témoignages de son passé historique et militaire qui permettent de comprendre l’évolution de la ville au fil des siècles. Napoléon y fut étudiant à l’école d’artillerie.

Déjeuner libre dans le centre-ville

Visite guidée du château de Talmay Ce château classé est une propriété privée témoin de siècles d’occupation. Le parc de 7 hectares, entouré d’eau et doté d’un jardin à la française, est classé Jardin remarquable. L’ensemble du corps de logis a été construit au XVIIIe siècle. Depuis la salle des gardes et le chemin de ronde du XIIIe siècle, on peut admirer le panorama sur la côte viticole et les hauteurs du Jura.

Tarif 50€/personne .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

