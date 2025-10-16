EXCURSION BALCONS DES FENOUILLEDES AVEC PASSCANIGO Prades

Pour s’offrir un panorama à couper le souffle sur le Canigou et les Corbières et découvrir des trésors cachés du Conflent. Circuit empruntant une route pittoresque de montagne incluant un trajet piste en 4×4. L’itinéraire est ponctué de balades vers des sites remarquables (chapelles, dolmens).

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com

English :

Enjoy breathtaking views of the Canigou and Corbières mountains and discover the hidden treasures of the Conflent. This tour follows a picturesque mountain road, including a 4×4 track. The itinerary is punctuated by walks to remarkable sites (chapels, dolmens).

German :

Erleben Sie ein atemberaubendes Panorama auf den Canigou und die Corbières und entdecken Sie die versteckten Schätze des Conflent. Die Tour führt über eine malerische Bergstraße und beinhaltet eine Pistenfahrt mit dem Geländewagen. Die Route wird von Spaziergängen zu bemerkenswerten Orten (Kapellen, Dolmen) unterbrochen.

Italiano :

Godetevi i panorami mozzafiato delle montagne del Canigou e delle Corbières e scoprite i tesori nascosti del Conflent. Questo tour segue una pittoresca strada di montagna, compresa una pista per 4×4. Il percorso è costellato da passeggiate in siti notevoli (cappelle, dolmen).

Espanol :

Disfrute de las impresionantes vistas de los montes Canigou y Corbières y descubra los tesoros ocultos del Conflent. Este recorrido sigue una pintoresca carretera de montaña, incluida una pista para 4×4. La ruta está jalonada de paseos a lugares notables (capillas, dólmenes).

