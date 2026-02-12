Excursion Carnets d’aventures

8 Rue du Claud Fardeix Trélissac Dordogne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-02-22 2026-04-12 2026-05-17 2026-06-07 2026-07-12 2026-08-02 2026-09-20 2026-10-11 2026-11-15 2026-12-13

Les excursions mensuelles Carnets d’aventures

Ces petite escapades se tiennent une fois par mois (dimanche de 9 à 18h), et proposent une petite randonnée guidée de groupe (8 personnes max, 2 personnes min) avec des ateliers et jeux pour se reconnecter à soi et à la nature (développement personnel, cluedo en équipe, land’art…).

Le but étant d’explorer les recoins les plus sauvages et méconnus de la Dordogne. Le pique-nique est à prévoir ainsi que les vêtements adéquats selon la météo.

Le tarif est de 75€/personne. .

8 Rue du Claud Fardeix Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 43 25 07 info@letourdesoi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Excursion Carnets d’aventures

L’événement Excursion Carnets d’aventures Trélissac a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux