Excursion dominicale Jonzac Brouage La Tremblade – Thermes de Jonzac Jonzac, 18 mai 2025 07:00, Jonzac.

Charente-Maritime

Excursion dominicale Jonzac Brouage La Tremblade Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 58

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 07:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

Date(s) :

2025-05-18

L’Office de Tourisme et les autocars Chaintrier s’associent pour proposer une excursion dominicale en autocar au départ et retour de Jonzac.

58 EUR.

Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

The Tourist Office and Chaintrier coaches are teaming up to offer a Sunday excursion by coach to and from Jonzac.

German :

Das Fremdenverkehrsamt und die Busunternehmen Chaintrier haben sich zusammengeschlossen, um einen Sonntagsausflug mit dem Bus von und nach Jonzac anzubieten.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo e i pullman Chaintrier si uniscono per offrire un’escursione domenicale in pullman da e per Jonzac.

Espanol :

La Oficina de Turismo y los autocares Chaintrier se unen para ofrecer una excursión dominical en autocar desde y hacia Jonzac.

