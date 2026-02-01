Excursion en Autocar Du Mimosa au Parfum Centre de Mandelieu Mandelieu-la-Napoule

Excursion en Autocar Du Mimosa au Parfum

Centre de Mandelieu Avenue de Cannes Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 13:45:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Excursion en autocar pour découvrir les différents aspects de la fleur de mimosa sa forêt, sa culture, ses produits dérivés et la création de parfum chez Fragonard.

Centre de Mandelieu Avenue de Cannes Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 93 64 64 tourisme@mandelieu.com

English : Excursion by bus From Mimosa to Perfume

Excursion by coach to discover the different aspects of the mimosa flower: its forest, its culture, its by-products and the creation of perfume.

