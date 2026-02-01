Excursion en Autocar Du Mimosa au Parfum Centre de Mandelieu Mandelieu-la-Napoule
Excursion en Autocar Du Mimosa au Parfum Centre de Mandelieu Mandelieu-la-Napoule mercredi 11 février 2026.
Excursion en Autocar Du Mimosa au Parfum
Centre de Mandelieu Avenue de Cannes Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 13:45:00
fin : 2026-02-18 18:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Excursion en autocar pour découvrir les différents aspects de la fleur de mimosa sa forêt, sa culture, ses produits dérivés et la création de parfum chez Fragonard.
Centre de Mandelieu Avenue de Cannes Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 93 64 64 tourisme@mandelieu.com
English : Excursion by bus From Mimosa to Perfume
Excursion by coach to discover the different aspects of the mimosa flower: its forest, its culture, its by-products and the creation of perfume.
