EXCURSION EN MINI-BUS AVEC O’THAUBUS COLLIOURE-LA-JONQUERA

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-03-08

Partez en direction de la côte Vermeille

Départ le matin en direction de la côte Vermeille et nous ferons un arrêt à Collioure où vous passez une partie de la matinée à découvrir les richesses maritimes et architecturales, dont l’église Notre-Dame des Anges.Port catalan, village de pêcheurs, patrimoine médiéval et couleurs ensoleillées de la côte méditerranéenne.Découvrez une belle escale des Pyrénées Orientales, connue aussi sous le nom de la perle de la côte Vermeille.Déjeuner Libre à Collioure où vous pourrez y déguster les spécialités comme les Anchois, les crustacés, plateau de coquillages et bien sûr son vin (*).Puis nous partirons à la Jonquera en pays voisin l’Espagne où vous aurez 1h30 de temps libre.(*) L’abus d’alcool est dangereux à consommer avec modération1er départ de Sète 15 min avant devant le théâtre Molière. 2 ème départ de Balaruc les Bains devant les Thermes. Durée 10 heures, quota minimum 4 personnes et maximum 8 personnes. .

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Head for the Côte Vermeille

L’événement EXCURSION EN MINI-BUS AVEC O’THAUBUS COLLIOURE-LA-JONQUERA Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE