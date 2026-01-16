EXCURSION EN MINI-BUS AVEC O’THAUBUS MONTPELLIER Balaruc-les-Bains

EXCURSION EN MINI-BUS AVEC O’THAUBUS MONTPELLIER

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-04

Découvrez les points forts de Montpellier lors d’une visite guidée à pied.

Découvrez les points forts de Montpellier lors d’une visite guidée à pied.Explorez les sites historiques de la ville, notamment la Place de la Comédie, l’Arc de Triomphe, le Château d’eau et le Jardin Royal. Admirez la place de la Comédie et sa fontaine des 3 Grâces.Admirez l’Arc de triomphe de Montpellier, dédié au roi Louis XIV de France.Visite du Jardin Royal de Montpellier, l’un des plus anciens jardins botaniques.Admirez les magnifiques œuvres d’art de la cathédrale médiévale de Montpellier.Promenade du Peyrou, une esplanade bien ombragée avec des vues panoramiques.L’aqueduc de Saint-Clément, un chef-d’œuvre d’architectureL’itinéraire s’adapte aux intérêts des voyageurs et à leur rythme de marche. Les arrêts peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.1er Départ de Sète 15mn avant devant le théâtre Molière. 2 ème départ Départ de Balaruc les Bains devant les Thermes. Durée 4h30, quota minimum 4 personnes et maximum 8 personnes. .

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 17 24 32 13 contact@othaubus.fr

English :

Discover Montpellier’s highlights on a guided walking tour.

