EXCURSION EN MINI-BUS AVEC O’THAUBUS SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT Balaruc-les-Bains

EXCURSION EN MINI-BUS AVEC O’THAUBUS SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : 2026-03-05

fin : 2026-11-26

2026-03-05 2026-03-06

Plongez au cœur de l’histoire et de la beauté naturelle lors de notre excursion d’une demi-journée à Saint-Guilhem-le-Désert.Niché dans les gorges de l’Hérault, ce village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France vous promet une expérience inoubliable.Notre visite commence par un trajet panoramique à travers les paysages pittoresques de la région, vous offrant des vues spectaculaires sur les montagnes et les rivières environnantes.Une fois arrivés à Saint-Guilhem-le-Désert, vous serez immédiatement séduits par l’atmosphère paisible et intemporelle qui règne dans ce lieu chargé d’histoire.1er Départ de Sète 15mn avant devant le théâtre Molière. 2 ème départ Départ de Balaruc les Bains devant les Thermes. Durée 3 heures, quota minimum 4 personnes et maximum 8 personnes. .

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

Immerse yourself in history and natural beauty.

