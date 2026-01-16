EXCURSION EN MINI-BUS AVEC O’THAUBUS SOMMIERES Balaruc-les-Bains

EXCURSION EN MINI-BUS AVEC O’THAUBUS SOMMIERES

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 36 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-11-24



2026-03-03

Venez découvrir le village de Sommières, cité médiévale et de caractère, son pont romain habité, un château fort, ces petites ruelles, son église néogothique, le calme de ce village vous ravira.1er départ de Sète 30 min avant de la gare routière, route de Cayenne à droite face à la gare SNCF. 2 ème départ de Balaruc les Bains devant les Thermes. Durée 10h00, quota minimum 4 personnes et maximum 8 personnes. .

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

English :

Come and discover the village of Sommières, a medieval town full of character, with its inhabited Roman bridge, fortified castle, narrow streets and neo-Gothic church. The calm of this village will delight you.

