EXCURSION ESCALE À SÈTE TERRA IMMERS’ Montpellier

EXCURSION ESCALE À SÈTE TERRA IMMERS’

25 Rue du Grand Saint-Jean Montpellier Hérault

Tarif : 69 – 69 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Notre partenaire TERRA IMMERS’ propose sur Citybreak une excursion pour découvrir l’évènement Escale à Sète le lundi 06/04 !

Au programme de cette journée festive et animée, où les quais s’animent du matin au soir et vous permettent de découvrir l’événement sous différents angles avec des parades, des joutes, des concerts, des rencontres avec les équipages et des stands de produits locaux.

Notre partenaire TERRA IMMERS’ propose sur Citybreak une excursion pour découvrir l’évènement Escale à Sète le lundi 06/04 !

Au programme de cette journée festive et animée, où les quais s’animent du matin au soir et vous permettent de découvrir l’événement sous différents angles avec des parades, des joutes, des concerts, des rencontres avec les équipages et des stands de produits locaux.

09h00 Départ de Montpellier (proche Gare Saint-Roch)

09h45 Arrivée à Sète et transport en bateau sur les canaux vers le lieu de la manifestation

10h00 Déambulation sur les quais visite des grands voiliers

13h00 Repas sur les quais paella, tielle sétoise, soupe de poissons, huitres, moules… (produits non marins disponibles)

15h30 Début de la parade de départ des navires et gréements

17h30 Retour vers le véhicule en bateau sur les canaux

19h00 Arrivée à Montpellier

Voici les navires qui pourront être visités

– Belem Trois-mâts barque, plus grand voilier français (58 m).

– Santa Maria Manuela Goélette quatre-mâts, navire-école portugais (67 m).

– Nao Victoria Reproduction de la nef de Magellan ayant accompli le premier tour du monde au XVIe siècle (25 m).

– Phoenix Brick de 34 m.

– Pascual Flores Goélette pailebot à trois mâts (47 m).

– Vera Cruz Reproduction d’une caravelle portugaise du XVe siècle (24 m).

– Florette Goélette de 40 m.

– La Grâce Réplique d’un brick du XVIIIe siècle (32 m)

Depuis les ponts jusqu’aux gréements, découvrez l’architecture navale traditionnelle, les conditions de navigation et la vie à bord de ces bâtiments historiques ou répliques fidèles. Chaque navire témoigne d’une époque et d’un savoir-faire maritime spécifique.

Une programmation riche et festive musiques et chants de marins, célébration des ports de pêche et de commerce, ateliers de transmission des savoirs dans 12 villages thématiques, conférences, parades et défilés colorés en l’honneur du patrimoine maritime et des gens de mer seront quelques-uns des temps fort de la manifestation.

INFORMATIONS

Tarif adulte 69€ Tarif enfant 59€ (6-10 ans)

Nombre minimum de participants 4 personnes, en cas d’un nombre insuffisant de participants l’excursion sera annulée, vous serez prévenu par Terra Immers’ 24h avant.

Lieu de rdv 25 rue du Grand Saint-Jean, 34000 MONTPELLIER

Prestation ni annulable ni remboursable.

Inclus dans le tarif

– Transport aller-retour depuis Montpellier vers le lieu de la manifestation à Sète

– Entrées sur les bateaux et gréements

Non inclus dans le tarif

– Repas au choix sur place .

25 Rue du Grand Saint-Jean Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : EXCURSION ESCALE À SÈTE TERRA IMMERS’

Our partner TERRA IMMERS? is offering a Citybreak excursion to discover the Escale à Sète event on Monday 06/04!

On the program for this lively, festive day, the quayside comes alive from morning to night, allowing you to discover the event from different angles, with parades, jousts, concerts, meetings with the crews and local produce stalls.

L’événement EXCURSION ESCALE À SÈTE TERRA IMMERS’ Montpellier a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT MONTPELLIER