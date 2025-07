Excursion guidée Stras by Night Obernai

Excursion guidée Stras by Night

2 rue de Berlin Obernai Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-08-04 20:00:00

2025-08-04 2025-08-12 2025-08-18 2025-08-26

Découvrez le patrimoine riche et exceptionnel de la capitale européenne qu’est Strasbourg ! Au programme, une visite guidée panoramique puis pédestre, illuminations de la cathédrale. Inscription au VVF Obernai

Cet été, découvrez le patrimoine riche et exceptionnel de la capitale européenne avec une guide conférencière.

Au programme, une visite guidée panoramique puis pédestre de la ville. Temps libre pour apprécier les illuminations de la cathédrale. Retour vers minuit.

Sortie organisée par le VVF. Sous réserve d’annulation si l’effectif est insuffisant.

Réservation et règlement auprès de l’accueil du VVF d’Obernai, ouvert de 8-12h et 16h30-20h. .

2 rue de Berlin Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 68 19 accueil.obernai@vvfvillages.fr

English :

Discover the rich and exceptional heritage of Strasbourg, the capital of Europe! On the program: a panoramic guided tour, then a walking tour, and cathedral illuminations. Registration at VVF Obernai

German :

Entdecken Sie das reiche und außergewöhnliche Kulturerbe der europäischen Hauptstadt Straßburg! Auf dem Programm stehen eine Panorama- und dann eine Wanderführung, Beleuchtung des Münsters. Anmeldung im VVF Obernai

Italiano :

Scoprite il ricco ed eccezionale patrimonio di Strasburgo, la capitale d’Europa! Il programma prevede una visita guidata panoramica, poi una visita a piedi e l’illuminazione della cattedrale. Registrazione presso il VVF Obernai

Espanol :

Descubra el rico y excepcional patrimonio de Estrasburgo, ¡la capital de Europa! El programa incluye una visita panorámica guiada y, a continuación, un recorrido a pie y las iluminaciones de la catedral. Inscripción en VVF Obernai

