Excursion Hauterives Palais idéal du Facteur Cheval et prieuré de Charrières parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Hauterives Palais idéal du Facteur Cheval et prieuré de Charrières parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-08-13 06:15:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Départ parking du cimetière 6h15

Visite guidée du palais idéal du facteur Cheval Travail d’un seul homme Ferdinand Cheval. 2ème monument préféré des français, le palais est une construction abracadabrantesque inspirée des cartes postales vues pendant sa tournée.

Déjeuner libre dans le centre-ville

Visite guidée du Prieuré de Charrière vestiges d’un couvent franciscain du XVe siècle, un peu à l’écart du village de Châteauneuf-de-Galaure dans la Drôme des Collines qu’une association fait revivre avec talent.

Tarif 80€/personne .

parking du cimetière Rue Robert Schuman

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

