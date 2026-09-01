Excursion insolite en bus vintage, des jardins de la Quintinie au verasailles charentais Château de la Mercerie, 16320 Magnac-Lavalette Chabanais

Informations pratiques

Chabanais

Excursion insolite en bus vintage, des jardins de la Quintinie au verasailles charentais

Château de la Mercerie, 16320 Magnac-Lavalette 3 Lieu-Dit La Quintinie 16 150 Chabanais Chabanais Charente

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Tout compris : transport, repas, visite guidée du château

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 10:30:00

fin : 2026-09-22 18:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Excursion insolite en bus vintage de la Quintinie à Chabanais au château de la Mercerie à Magnac-Lavalette. Départ : 10h30, retour 18h. Repas au restaurant Le Resthoré. Visite guidée du château en anglais et en français. Costumes 17ème siècle bienvenus.

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Château de la Mercerie, 16320 Magnac-Lavalette 3 Lieu-Dit La Quintinie 16 150 Chabanais Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 52 93 22 mydonkeyspeaksfrench@gmail.com

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English :

A unique excursion by vintage bus from La Quintinie in Chabanais to the Château de la Mercerie in Magnac-Lavalette. Departure: 10:30 a.m., return at 6:00 p.m. Lunch at Le Resthoré restaurant. Guided tour of the château in English and French. 17th-century costumes welcome.

L’événement Excursion insolite en bus vintage, des jardins de la Quintinie au verasailles charentais Chabanais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine