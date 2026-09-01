Excursion insolite en bus vintage, des jardins de la Quintinie au verasailles charentais Château de la Mercerie, 16320 Magnac-Lavalette Chabanais
mardi 22 septembre 2026 · Château de la Mercerie, 16320 Magnac-Lavalette · Chabanais
Informations pratiques
Chabanais
Excursion insolite en bus vintage, des jardins de la Quintinie au verasailles charentais
Château de la Mercerie, 16320 Magnac-Lavalette 3 Lieu-Dit La Quintinie 16 150 Chabanais Chabanais Charente
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Tout compris : transport, repas, visite guidée du château
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:30:00
fin : 2026-09-22 18:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Excursion insolite en bus vintage de la Quintinie à Chabanais au château de la Mercerie à Magnac-Lavalette. Départ : 10h30, retour 18h. Repas au restaurant Le Resthoré. Visite guidée du château en anglais et en français. Costumes 17ème siècle bienvenus.
.
Château de la Mercerie, 16320 Magnac-Lavalette 3 Lieu-Dit La Quintinie 16 150 Chabanais Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 52 93 22 mydonkeyspeaksfrench@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A unique excursion by vintage bus from La Quintinie in Chabanais to the Château de la Mercerie in Magnac-Lavalette. Departure: 10:30 a.m., return at 6:00 p.m. Lunch at Le Resthoré restaurant. Guided tour of the château in English and French. 17th-century costumes welcome.
L’événement Excursion insolite en bus vintage, des jardins de la Quintinie au verasailles charentais Chabanais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine
À voir aussi à Chabanais (Charente)
- Visite commentée : Chabanais au fil de l’eau, Place Colbert, Chabanais 19 septembre 2026