Excursion Lapalisse historique et gourmande Office de tourisme Vichy

Excursion Lapalisse historique et gourmande

Office de tourisme 19 rue du parc Vichy Allier

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 13:30:00

fin : 2025-10-23 18:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Du majestueux château Renaissance aux douceurs artisanales en passant par les secrets de fabrication de l’huile de noix, explorez Lapalisse autrement avec une visite complète mêlant histoire, patrimoine gourmand et savoir-faire local.

Office de tourisme 19 rue du parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 contact@melevasion.com

English :

From the majestic Renaissance château to artisanal sweets and the secrets of walnut oil production, explore Lapalisse in a different way with a comprehensive tour combining history, gourmet heritage and local know-how.

German :

Vom majestätischen Renaissance-Schloss über die Geheimnisse der Nussölherstellung bis hin zu handwerklich hergestellten Süßigkeiten: Erkunden Sie Lapalisse auf eine andere Art und Weise mit einer umfassenden Tour, die Geschichte, kulinarisches Erbe und lokales Know-how miteinander verbindet.

Italiano :

Dal maestoso castello rinascimentale ai dolci tradizionali e ai segreti della produzione dell’olio di noci, esplorate Lapalisse in modo diverso con un tour completo che unisce storia, patrimonio culinario e know-how locale.

Espanol :

Desde el majestuoso castillo renacentista hasta los dulces tradicionales y los secretos de la producción del aceite de nuez, explore Lapalisse de una forma diferente con un completo recorrido que combina historia, patrimonio gastronómico y saber hacer local.

