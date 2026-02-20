Excursion Le Printemps des Poètes

Office de Tourisme 24, place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

À l’occasion du Printemps des Poètes, l’office de tourisme propose une excursion autour du poète Arthur Rimbaud. Sa ville natale concentre des événements et des structures qui lui sont dédiés. Elle est considérée comme une étape incontournable pour mieux s’approprier l’œuvre et la vie de son poète.Découvrir le programme.

.

Office de Tourisme 24, place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark Printemps des Poètes, the tourist office is organizing an excursion around the poet Arthur Rimbaud. Rimbaud?s birthplace is the focus of a number of events and structures dedicated to the poet. Discover the program.

L’événement Excursion Le Printemps des Poètes Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-19 par Ardennes Tourisme