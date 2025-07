Excursion Les mystères de la Forêt-Noire Obernai

Excursion Les mystères de la Forêt-Noire Obernai mercredi 6 août 2025.

Excursion Les mystères de la Forêt-Noire

2 rue de Berlin Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06 08:30:00

fin : 2025-08-20 18:45:00

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-20

Découvrez la Forêt-Noire avec une guide conférencière et un animateur pour enfants. Visite de Fribourg, rallye découverte pour les 7-15 ans. Déjeuner libre. Lac de Titisee. Vallée du Glottertal. Inscription au VVF Obernai

Petits et grands, découvrez la magie de la Forêt Noire en Allemagne, avec une guide conférencière et un animateur bilingue allemand pour enfants.

Le matin visite guidée de Fribourg et des ses quartiers typiques, savourez son ambiance et son marché coloré autour de la cathédrale gothique.

Rallye découverte de la ville organisé par un animateur bilingue pour les 7-15 ans.

Déjeuner libre.

L’après-midi lac Titisee avec temps libre (nombreuses activités en famille possibles). Découverte de la vallée du Glottertal avec ses fermes anciennes réparties sur les versants.

Vue panoramique sur les sommets. Arrêt photos/apéro à Sankt Peter.

Retour à Obernai vers 18h45.

Sur inscription à l’accueil du VVF de 8-12 et 16h30-20h. .

2 rue de Berlin Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 68 19 accueil.obernai@vvfvillages.fr

English :

Discover the Black Forest with a guide and children’s entertainer. Visit Freiburg, discovery rally for 7-15 year-olds. Lunch at leisure. Lake Titisee. Glottertal Valley. Registration at VVF Obernai

German :

Entdecken Sie den Schwarzwald mit einer Fremdenführerin und einem Kinderanimateur. Besichtigung von Freiburg, Entdeckungsrallye für 7- bis 15-Jährige. Mittagessen zur freien Verfügung. Titisee. Tal des Glottertals. Anmeldung beim VVF Obernai

Italiano :

Scoprite la Foresta Nera con una guida e un animatore per bambini. Visita di Friburgo, manifestazione di scoperta per bambini dai 7 ai 15 anni. Pranzo libero. Lago Titisee. Valle Glottertal. Registrazione presso il VVF Obernai

Espanol :

Descubra la Selva Negra con un guía y animador infantil. Recorrido por Friburgo, rally de descubrimiento para niños de 7 a 15 años. Almuerzo libre. Lago Titisee. Valle de Glottertal. Inscripción en VVF Obernai

L’événement Excursion Les mystères de la Forêt-Noire Obernai a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de tourisme d’Obernai