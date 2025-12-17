Excursion Ligne des Hirondelles Formule Méga Circuit des Viaducs Hauts de Bienne
Excursion Ligne des Hirondelles Formule Méga Circuit des Viaducs Hauts de Bienne vendredi 26 juin 2026.
Excursion Ligne des Hirondelles Formule Méga Circuit des Viaducs
Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 11:00:00
fin : 2026-06-26 18:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Découvrez un des plus beau tronçon de la Ligne des Hirondelles entre Champagnole et Morez, avec ses viaducs à flanc de falaises et ses tunnels.
Josiane Bertolini, accompagnatrice en montagne, vous invite à un voyage hors du commun sur une des plus belles lignes ferroviaires de France. Elle vous contera l’histoire de cet ouvrage d’art exceptionnel, le patrimoine et les paysages jurassiens que vous pourrez admirez.
– Accueil en gare de Champagnole à 11h
Présentation de la journée et de la Ligne des Hirondelles
– Départ en train à 11h20 pour Morez
Commentaires sur les paysages traversés et l’histoire de la voie de chemin de fer
– Arrivée à 12h15. Présentation de la ville
Descente à pied au centre ville pour le repas.
Pique-nique ou restaurant selon votre choix. Précision à la réservation.
– L’après-midi
Balade historique de la ville, l’essentiel de son passé industriel
Visite du musée de la lunette
Retour tranquille à pied à la gare pour 17h40.
– Arrivée à Champagnole à 18h34. .
Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91 contact@jurabalades.com
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L’événement Excursion Ligne des Hirondelles Formule Méga Circuit des Viaducs Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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