Excursion Marché de Noël de Nancy parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Marché de Noël de Nancy parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-12-06 06:15:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Départ parking du cimetière 6h15 (retour vers 21h30)

Temps libre sur le marché (arrivée vers 11h et départ vers 17h)

Comme de nombreuses villes de l’Est, en France et en Allemagne, Nancy propose ses marchés de Noël, appelés ici villages de Saint-Nicolas, qui participent largement à l’ambiance magique particulière des fêtes .

Pendant les Fêtes de Saint-Nicolas, 8 marchés s’installent dans toute la ville avec leurs chalets de bois décorés de guirlandes scintillantes. Chacun avec leur atmosphère, ils vous invitent à flâner dans leurs allées pour trouver une idée de cadeau originale, partager un bon vin chaud et savourer un pain d’épices, faire un tour de manège ou de grande roue.

Tarif 60€/pers .

parking du cimetière Rue Robert Schuman

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

