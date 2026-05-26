Aiton

Excursion Marché de Pinorelo

Aiton Savoie

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Zone 1

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Profitez d’une journée libre avec Trans-Alpes pour flâner parmi les étals du marché dans un charmant bourg médiéval bordé d’arcades .Le Marché de Pinorelo est le 3ème plus grand du piémont, après Turin avec de nombreux produits locaux exceptionnels.

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Aiton 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 36 20 36 excursions@trans-alpes.com

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English :

Take advantage of a free day with Trans-Alpes to stroll through the market stalls in a charming medieval village lined with arcades. The Pinorelo Market is the 3rd largest in the Piedmont, after Turin, with many exceptional local products.

L’événement Excursion Marché de Pinorelo Aiton a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Porte de Maurienne