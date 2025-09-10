Excursion Nantua glacières de Sylans et musée de la Résistance parking du cimetière Lons-le-Saunier

Départ parking du cimetière 8h00

Visite guidée des glacières de Sylans Le lac de Sylans, avec une eau d’une grande pureté, a vu se développer sur ses berges, à la fin du 19ème siècle, l’entreprise des glacières. Retournez 140 ans en arrière, sur l’un des plus gros sites d’exploitation de la glace naturelle et laissez-vous conter l’histoire d’un étonnant patrimoine industriel ! Revivez un temps où frigos et congélateurs n’existaient pas.

Déjeuner libre au centre-ville

Visite guidée du musée de la résistance et de la déportation Installé au sein de l’ancienne prison de la ville, le musée évoque les épisodes tragiques ou héroïques de l’histoire et aborde les thèmes de l’entrée en guerre, de la vie quotidienne sous l’Occupation, du régime de Vichy, de la Résistance et des maquis, de l’aide des Alliés et de la déportation.

Tarif 55€/personne .

parking du cimetière Rue Robert Schuman

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

