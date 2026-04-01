Excursion nature Les Riceys
Excursion nature Les Riceys samedi 18 avril 2026.
Les Riceys
Excursion nature
Les Riceys Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Aube Destination Nature organise une excursion nature le long de la Laignes en partenariat avec la médiathèque des Riceys. .
Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 6 64 99 50 37 aube-destination-nature@outlook.fr
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English :
L’événement Excursion nature Les Riceys a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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