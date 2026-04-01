Excursion nature Neuville-sur-Seine
Excursion nature Neuville-sur-Seine dimanche 14 juin 2026.
Neuville-sur-Seine
Excursion nature
Notre Dame des Vignes Neuville-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 14:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Aube Destination Nature organise une excursion nature à Notre Dame des Vignes.
Repas tiré du sac. .
Notre Dame des Vignes Neuville-sur-Seine 10250 Aube Grand Est +33 6 64 99 50 37 aube-destination-nature@outlook.fr
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English :
L’événement Excursion nature Neuville-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne