Neuville-sur-Seine

Excursion nature

Notre Dame des Vignes Neuville-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 14:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Aube Destination Nature organise une excursion nature à Notre Dame des Vignes.

Repas tiré du sac. .

Notre Dame des Vignes Neuville-sur-Seine 10250 Aube Grand Est +33 6 64 99 50 37 aube-destination-nature@outlook.fr

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English :

L’événement Excursion nature Neuville-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne