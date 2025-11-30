Excursion ornithologique au Petit Nice Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon

Excursion ornithologique au Petit Nice

Promenade de Penarth Parking plage Sainte Anne Saint-Pol-de-Léon Finistère

Dans le cadre des Rencontres d’Ornithologie Bretonne. Rendez-vous sur le parking de la plage Sainte Anne. Inscription obligatoire. .

Promenade de Penarth Parking plage Sainte Anne Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

